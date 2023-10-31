Війна на Близькому Сході може розширитися: Ємен атакував Ізраїль

Єменські повстанці заявили, що будуть продовжувати атакувати об'єкти в Ізраїлі, допоки не припиниться так звана "агресія".
Єменські повстанці-хусити атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками.
Про це заявив прессекретар "збройних сил" хуситів Яхья Сарі, передає The National Independent.
"Наші збройні сили завдали потужного залпу балістичних і крилатих ракет, а також великої кількості безпілотників з різних цілей в Ізраїлі. Ми продовжимо проводити більш якісні атаки з використанням ракет та безпілотників доти, доки ізраїльська агресія не припиниться", - сказав він.
Армія оборони Ізраїлю підтвердила пуски ракет повстанців-хуситів та повідомила про відбиття ворожих цілей, йдеться у виданні Аxios. Із посиланням на військових поінформували, що ЦАХАЛ перехопили балістичну ракету дальнього радіусу дії класу "земля-земля" і дві крилаті ракети, які були випущені повстанцями-хуситами в Ємені.
Журналісти нагадали, що це був третій напад хуситів з початку війни між Ізраїлем і ХАМАС. Зростає занепокоєння, що війна може поширитися на нові фронти.
Зазначається, що вперше в історії Ізраїль застосував систему Arrow для перехоплення балістичних ракет від початку війни.
"Системи виявлення ВПС Ізраїлю стежили за курсом ракети, і її було перехоплено в найкращий оперативний час і в місці. Усі загрози були перехоплені за межами ізраїльської території і жодного входу на територію Ізраїлю виявлено не було", - прокоментували в армії оборони Ізраїлю.
ЦАХАЛ додав, що ракети були випущені з південної частини Червоного моря.
Нагадаємо, як повідомляли CNN, сили швидкого реагування морської піхоти США рухаються до східного Середземномор’я.
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