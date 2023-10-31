Подекуди до 20°, але дощитиме: яка погода буде 1 листопада (мапа)

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

В Україні на 1 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр 31 жовтня.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, на півдні країни до 15°, вдень у західних, північних та більшості центральних областей 11-16°, на решті території 15-20°.

Прогноз погоди на 1 листопада / Фото: Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

На Київщині 1 листопада хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°;

У Києві вночі 10-12°, вдень 13-15°.

Нагадаємо, від початку року Київ побив вже 40 температурних рекордів.

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