РФ готовится к вторжению Китая: провела репетицию ядерного удара – FT

Ядерный ответ варьируется по критериям: от вторжения на российскую территорию до уничтожения 20% подлодок РФ с баллистикой.

Российские войска отрепетировали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с большим мировым государством, свидетельствует утечка информации из военных файлов РФ. Эти файлы содержат сценарии подготовки к вторжению Китая.

Об этом сообщает Financial Times.

В тайных российских документах описывается порог применения тактического ядерного оружия. Он ниже, чем Россия когда-нибудь публично признавала. Речь идет о 29 тайных военных файлах, составленных в период с 2008 по 2014 год.

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Критерии для потенциального ответа ядерным ударом варьируются от вторжения врага на российскую территорию до более конкретных триггеров, таких как уничтожение 20% стратегических подлодок РФ с баллистическими ракетами.

Хотя возраст документов – 10 лет и старше, эксперты утверждают, что они по-прежнему актуальны для современной военной доктрины России.

Материалы российских учений показывают, что Восточный военный округ РФ отрабатывал многочисленные сценарии, изображающие вторжение со стороны Китая. Учения дают редкую возможность представить, как Россия рассматривает свой ядерный арсенал как краеугольный камень своей оборонной политики, и как готовит войска к нанесению первого ядерного удара в определенных боевых условиях.

При каких условиях Россия может применить ядерное оружие – сценарии

В одном из упражнений, где описывается гипотетическое нападение Китая, говорится, что Россия, названная в рамках военной игры "Северной Федерацией", может ответить тактическим ядерным ударом, чтобы остановить продвижение "Юга" со второй волной сил вторжения.

"Главнокомандующий отдал приказ... применить ядерное оружие... ... в случае развертывания противником подразделений второго эшелона и угрозы дальнейшего наступления "Юга" на направлении главного удара", — говорится в тайном документе.

В еще одной обучающей презентации для офицеров ВМС России (не связанной с Китаем) указаны более широкие критерии потенциального ядерного удара. В частности, речь идет о высадке противника на территории РФ, поражении подразделений, ответственных за охрану приграничных районов, или неизбежном нападении врага с применением обычных видов вооружения.

Порог определяется как совокупность факторов, по которым потери российской армии "необратимо приведут к ее неспособности остановить большую вражескую агрессию", что является "критической ситуацией для государственной безопасности России".

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Среди других возможных условий для применения Россией ядерного оружия – уничтожение 20% ее стратегических подлодок с баллистическими ракетами, 30% атомных ударных подлодок, трех или более крейсеров, трех аэродромов или одновременное поражение основного и резервного береговых командных пунктов.

В секретных документах предполагается, что войска РФ смогут применять тактическое ядерное оружие для достижения широкого спектра целей. Среди них – сдерживание государств от агрессии или эскалации военных конфликтов, прекращение агрессии, предотвращение потери боев или территории российскими войсками, повышение эффективности ВМС РФ.

К слову, в середине февраля глава американского Комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер заявил "о серьезной угрозе национальной безопасности". Некоторые СМИ сообщили, что речь идет о желании РФ разместить ядерное оружие в космосе.

Впоследствии Белый дом сообщил, что угроза нацбезопасности, о которой заявлял Тернер, связана с противоспутниковыми средствами, разрабатываемыми Россией.

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