Чоловіка зупинили на кордоні із трьома пітонами у штанах

Мешканця Нью-Йорка, США, спійманого на кордоні з бірманськими пітонами у штанах, оштрафували та засудили до умовного терміну.

Про це пише Associated Press.

15 липня 2018 року 38-річний Келвін Баутіста їхав автобусом з Монреаля на північ Нью-Йорка зі схованими зміями. Їх він купив за 2500 доларів у магазині рептилій у Канаді.

Незвичайних пасажирів виявили співробітники митниці та прикордонної служби США.

Мандрівник зізнався в контрабанді трьох бірманських пітонів. Його засудили до року умовно і зобов’язали виплатити штраф 5000 доларів, повідомили федеральні прокурори.

Імпорт бірманських пітонів регулюється міжнародним договором та федеральними постановами США, в яких вони вказані як "шкідливі для людини". Бірманський пітон, одна з найбільших змій у світі, вважається вразливим видом у своїй рідній Азії і є інвазивним у Флориді, де він загрожує місцевим тваринам.

Нагадаємо, 19-річному чоловіку загрожує до п'яти років ув'язнення за крадіжку коня. Він намагався сховати його у своїй квартирі на третьому поверсі.

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