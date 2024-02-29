Самолетопад Су-34: что это за самолеты и сколько их осталось в России

Вооруженные силы Украины сбили 13 российских военных самолетов за две недели. В частности, чаще всего – самолеты Су-34.

Что известно об этом типе истребителей и сколько их осталось в РФ, разбирался ТСН.ua.

Что известно о Су-34

Су-34 – один из самых современных российских истребителей.

Разработка самолета началась в 1986 году, а первый полет – в 1990 году. Су-34 создан на базе и для замены устаревшей версии военного самолета Су-27.

Самолет имеет практически неограниченную дальность полета при использовании дозаправки в воздухе. Без него и без применения дополнительных подвесных топливных баков он пролетает более четырех тысяч километров.

Летные характеристики

Максимальная скорость на большой высоте: 1900 км/ч

Максимальная скорость у земли: 1400 км/ч

Дальность полета: 4000 км

Боевой радиус: 1100 км

Практический потолок: 17000 м

Су-34 может взять на борт до 12 тонн боевой нагрузки, в то время как штурмовик Су-25 — всего до 4 тонн.

Всего за все время в РФ было изготовлено, по предварительным оценкам, 143 самолета. Первая сотня была выпущена к 2016 году.

Впервые Су-34 в количестве двух единиц применялся россиянами в войну против Грузии в августе 2008 года.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что один такой самолет может стоить до $50 млн.

Применение в войне против Украины

Оккупанты активно используют Су-34, в том числе для запуска ракет Х-29 и Х-59. Также Россия активно использует бомбардировщики Су-34 для сброса управляемых авиационных бомб (КАБов), которыми стирают с лица земли прифронтовые города.

В течение полномасштабной войны было уничтожено по меньшей мере 38 бомбардировщиков Су-34.

Сколько Су-34 осталось в России

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия может изготовить лишь до трех единиц этих самолетов в год. В условиях санкций производство значительно усложнилось.

"Производство занимает большое время, особенно в условиях санкций. Им нужны импортные компоненты, но к сожалению, они продолжают производство. В прошлом году в РФ изготовили партию из двух-трех Су-34", – сказал Игнат.

Эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире "Эспрессо" рассказал, что, несмотря на потери, у России остается достаточно мощный потенциал военной авиации.

В частности, россияне до сих пор имеют примерно 120 Су-34.

"Сегодня у россиян 120 Су-34, которые мы наиболее активно сбивали в последнее время... Когда РФ начала вторжение, то у них было 140 таких самолетов. Впрочем, за два года войны им удалось построить еще 16 Су-34.

Некоторые потери им не удается компенсировать. Речь идет о штурмовиках Су-25, поскольку эти самолеты не подлежат восстановлению и не производятся еще с советских времен. Россияне смогли увеличить количество истребителей Су-35 по сравнению с началом войны. Следовательно, если суммировать, то следует заметить, что нашим Воздушным силам еще работать и работать", – сказал эксперт.

Он добавил, что "потенциал РФ в авиационном компоненте остается достаточно мощным".

С начала суток, 29 февраля, ВСУ сбили три российских Су-34.

С 17 по 29 февраля уничтожили:

29 февраля – три Су-34,

27 февраля – два Су-34,

23 февраля – ДРЛВ А-50,

21 февраля – Су-34,

19 февраля – Су-34 и Су-35С,

18 февраля – Су-34,

17 февраля – два Су-34 и один Су-35.

Напомним, по состоянию на 29 февраля, генштаб ВСУ сообщает о потере Россией 345 военных самолетов разных типов.

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