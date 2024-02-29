Самолетопад Су-34: что это за самолеты и сколько их осталось в России

Су-34 – один из самых современных российских истребителей.
Вооруженные силы Украины сбили 13 российских военных самолетов за две недели. В частности, чаще всего – самолеты Су-34.
Что известно об этом типе истребителей и сколько их осталось в РФ, разбирался ТСН.ua.
Что известно о Су-34
Су-34 – один из самых современных российских истребителей.
Разработка самолета началась в 1986 году, а первый полет – в 1990 году. Су-34 создан на базе и для замены устаревшей версии военного самолета Су-27.
Самолет имеет практически неограниченную дальность полета при использовании дозаправки в воздухе. Без него и без применения дополнительных подвесных топливных баков он пролетает более четырех тысяч километров.
Летные характеристики
- Максимальная скорость на большой высоте: 1900 км/ч
- Максимальная скорость у земли: 1400 км/ч
- Дальность полета: 4000 км
- Боевой радиус: 1100 км
- Практический потолок: 17000 м
Су-34 может взять на борт до 12 тонн боевой нагрузки, в то время как штурмовик Су-25 — всего до 4 тонн.
Всего за все время в РФ было изготовлено, по предварительным оценкам, 143 самолета. Первая сотня была выпущена к 2016 году.
Впервые Су-34 в количестве двух единиц применялся россиянами в войну против Грузии в августе 2008 года.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что один такой самолет может стоить до $50 млн.
Применение в войне против Украины
Оккупанты активно используют Су-34, в том числе для запуска ракет Х-29 и Х-59. Также Россия активно использует бомбардировщики Су-34 для сброса управляемых авиационных бомб (КАБов), которыми стирают с лица земли прифронтовые города.
В течение полномасштабной войны было уничтожено по меньшей мере 38 бомбардировщиков Су-34.
Сколько Су-34 осталось в России
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия может изготовить лишь до трех единиц этих самолетов в год. В условиях санкций производство значительно усложнилось.
"Производство занимает большое время, особенно в условиях санкций. Им нужны импортные компоненты, но к сожалению, они продолжают производство. В прошлом году в РФ изготовили партию из двух-трех Су-34", – сказал Игнат.
Эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире "Эспрессо" рассказал, что, несмотря на потери, у России остается достаточно мощный потенциал военной авиации.
В частности, россияне до сих пор имеют примерно 120 Су-34.
"Сегодня у россиян 120 Су-34, которые мы наиболее активно сбивали в последнее время... Когда РФ начала вторжение, то у них было 140 таких самолетов. Впрочем, за два года войны им удалось построить еще 16 Су-34.
Некоторые потери им не удается компенсировать. Речь идет о штурмовиках Су-25, поскольку эти самолеты не подлежат восстановлению и не производятся еще с советских времен. Россияне смогли увеличить количество истребителей Су-35 по сравнению с началом войны. Следовательно, если суммировать, то следует заметить, что нашим Воздушным силам еще работать и работать", – сказал эксперт.
Он добавил, что "потенциал РФ в авиационном компоненте остается достаточно мощным".
С начала суток, 29 февраля, ВСУ сбили три российских Су-34.
С 17 по 29 февраля уничтожили:
- 29 февраля – три Су-34,
- 27 февраля – два Су-34,
- 23 февраля – ДРЛВ А-50,
- 21 февраля – Су-34,
- 19 февраля – Су-34 и Су-35С,
- 18 февраля – Су-34,
- 17 февраля – два Су-34 и один Су-35.
Напомним, по состоянию на 29 февраля, генштаб ВСУ сообщает о потере Россией 345 военных самолетов разных типов.
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