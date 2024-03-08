БПЛА совершили массированный налет на две области России

В Минобороны РФ традиционно уверяют, что все сбили.
В России заявили о попытке атаки беспилотниками по ее территории в ночь на 8 марта. Утверждается о сбитии дронов в Белгородской и Волгоградской областях.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Во вражеском ведомстве уже традиционно заявили, что в течение ночи были пресечены попытки "киевского режима" атаковать беспилотниками самолетного типа объекты на территории РФ.
В Минобороны утверждают, что дежурные средства ПВО сбили один дрон над территорией Белгородской области, еще 11 БПЛА были уничтожены над территорией Волгоградской области.
Впоследствии в министерстве сообщили, что уже утром средства ПВО сбили еще четыре якобы украинских беспилотника над территорией Волгоградской области.
Отметим, этой же ночью российские войска массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 33 из 37 выпущенных врагом дронов.
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