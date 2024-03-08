БПЛА здійснили масований наліт на дві області Росії

В Міноборони РФ традиційно переконують, що все збили.

В Росії заявили про спробу атаки безпілотниками по її території в ніч проти 8 березня. Стверджується про збиття дронів у Бєлгородській та Волгоградській областях.

Про це повідомили в Міноборони Росії.

У ворожому відомстві вже традиційно заявили, що протягом ночі було припинено спроби "київського режиму" атакувати безпілотниками літакового типу об'єкти на території РФ.

В Міноборони стверджують, що чергові засоби ППО збили один дрон над територією Бєлгородської області, ще 11 БПЛА були знищені над територією Волгоградської області.

Згодом у міністерстві повідомили, що вже вранці засоби ППО збили ще чотири начебто українських безпілотника над територією Волгоградської області.

Зауважимо, цієї ж ночі російські війська масовано атакували Україну ракетами і безпілотниками. Сили ППО знищили 33 із 37 випущених ворогом дронів.

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