БПЛА атакував металургійний комбінат "Северсталь" у Росії

Безпілотник атакував металургійний комбінат "Северсталь" у місті Череповець Вологодської області РФ. У місті було чутно вибух.

Про це повідомили в пресслужбі комбінату і місцевій владі.

Місцеві телеграм-канали поінформували, що рано-вранці 7 березня на заводі пролунав вибух, який чули багато місцевих жителів.

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У прес-службі "Северсталь" спершу інформували, що на комбінаті стався "технологічний інцидент у доменному виробництві". Постраждалих немає. Один із агрегатів був виведений у запланований раніше ремонт. Причини інциденту з'ясовуються.

Згодом губернатор губернатора Вологодської області Георгій Філімонов заявив, що інцидент на заводі "Северсталь" у Череповці стався через влучання безпілотника. Після атаки підприємство працює у штатному режимі.

Зауважимо, що це вже третя атака БПЛА на великий металургійний завод у Росії. Раніше були атаковані металургійні заводи у Липецькій та Курській областях.

Нагадаємо, в ніч проти 7 березня росіяни заявляли про знищення двох БПЛА нібито над Тульською областю. Водночас у Курській та Бєлгородській областях була оголошена ракетна небезпека.

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