Усього представлено три "смаки".
У Японії McDonald's випустив парфуми з ароматом картоплі фрі.
Інформація про це з'явилася на офіційному акаунті мережі на X (колишній Twitter).
Усього представлено три "смаки": класичний, а також картопля з приправою з умебосі, водоростей та солі або приправою з часнику, чорного перцю та майонезу.
Їх рекомендують використовувати перед побаченням.
"Ми випустили парфуми, які пахнуть картоплею фрі. Візьміть їх на побачення, щоб воно точно вдалося", — вказано в дописі.
ポテトの匂いの香水つくってみた！？— マクドナルド (@McDonaldsJapan) March 6, 2024
勝負デートの日にどうぞ。 pic.twitter.com/OBGTFdlABJ
Придбати парфуми можна буде 8 березня.
Це не перша спроба McDonald's запустити незвичайний мерч. Чотири роки тому в США випустили свічки із запахами інгредієнтів чизбургера.
Читайте також: