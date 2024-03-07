У Японії McDonald's випустив парфуми з ароматом картоплі фрі.

Інформація про це з'явилася на офіційному акаунті мережі на X (колишній Twitter).

Усього представлено три "смаки": класичний, а також картопля з приправою з умебосі, водоростей та солі або приправою з часнику, чорного перцю та майонезу.

Їх рекомендують використовувати перед побаченням.

"Ми випустили парфуми, які пахнуть картоплею фрі. Візьміть їх на побачення, щоб воно точно вдалося", — вказано в дописі.

Придбати парфуми можна буде 8 березня.

Це не перша спроба McDonald's запустити незвичайний мерч. Чотири роки тому в США випустили свічки із запахами інгредієнтів чизбургера.

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