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У Сумах пролунав вибух

У Сумах пролунав вибух

Вибух. / Фото: Associated Press

О 14:36 на Сумщині оголосили тривогу.

У Сумах 7 березня під час повітряної тривоги пролунав вибух. Сирени в регіоні залунали о 14:36.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Сумах прозвучав вибух", - повідомило видання "Суспільне".

Вибухи підтверджують й інші Telegram-канали. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Тим часом моніторингові канали інформують, що росіяни вдарили ракетами С-300 з території РФ. Офіційної інформації, зокрема від місцевої влади, наразі немає. 

Як повідомлялося, сьогодні РФ з літака тактичної авіації випустила ракету по Одещині. Повітряна ціль втратила бойову спроможність над морем.

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