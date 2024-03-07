В 14:36 в Сумской области объявили тревогу.

В Сумах 7 марта во время воздушной тревоги раздался взрыв. Сирены в регионе прозвучали в 14:36.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Сумах прогремел взрыв", — сообщило издание "Суспільне".

Взрывы подтверждают и другие Telegram-каналы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического оружия. Между тем, мониторинговые каналы информируют, что россияне ударили ракетами С-300 с территории РФ. Официальной информации, в частности от местных властей, пока нет.

Как сообщалось, сегодня РФ из самолета тактической авиации выпустила ракету по Одесской области. Воздушная цель потеряла боевую способность над морем.

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