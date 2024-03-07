В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В четверг, 7 марта, в ряде областей объявлена воздушная тревога. В частности, сирены раздаются в Киевской области, но для самой столицы опасности нет.

Об этом свидетельствует карта тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера", — сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, по данным ПС, воздушная тревога в восточных областях связана с активностью вражеской тактической авиации. Есть угроза пусков управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

Карта воздушной тревоги 7 марта.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, во время тревоги в Сумах раздался взрыв. Мониторинговые каналы сообщают, что россияне ударили ракетами С-300 с территории РФ.

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