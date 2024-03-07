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У низці областей України оголошено повітряну тривогу

У низці областей України оголошено повітряну тривогу

Сирени пролунали в низці областей 7 березня.

Існує загроза балістики та пусків КАБів.

У четвер, 7 березня, в низці областей оголошено повітряну тривогу. Зокрема, сирени лунають на Київщині, але для самої столиці небезпеки немає.

Про це свідчить мапа тривог. 

"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі", - повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ. 

Крім того, за даними ПС, повітряна тривога в східних областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Існує загроза пусків керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Мапа повітряної тривоги 7 березня. / ©
Мапа повітряної тривоги 7 березня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, під час тривоги у Сумах пролунав вибух. Моніторингові канали інформують, що росіяни вдарили ракетами С-300 з території РФ. 

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