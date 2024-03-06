РФ може готуватися до нового масованого ракетного удару: про що це свідчить

Росіяни продовжують гатити по окремих містах, але масованого удару по всій території країни не було уже тривалий час.

Росія може готуватися до завдання чергового масованого ракетного удару по усій Україні.

Що про це свідчить, коли це може трапитися і до чого готуватися українцям, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Росіяни продовжують гатити по мирних українцях. Найбільше останніми тижнями страждає Одеса та Суми. Там десятки постраждалих, є убиті, в тому числі маленькі діти. Зокрема у Сумах 6 березня від ударів постраждало семеро місцевих, серед яких 11-річний хлопчик. У людей, переважно, порізи від битого скла. Потужні вибухи розбудили місто близько першої ночі. Було чутно гул безпілотників, а також як відпрацьовують по ворожим цілям захисники неба. Один із них збили на підльоті до Сум, але три встигли завдали чимало шкоди.

Прощання із загиблими в Одесі

В Одесі ж продовжують прощатися із загиблими після атаки 2 березня. Тоді модернізований безпілотник зніс частину багатоповерхівки й загинули цілі родини. Зокрема, 6 березня у місті попрощалися із Ганною та 4-х місячним Тимофійчиком, їх знайшли під завалами у міцних обіймах. З родини вижив тільки батько та старша донька, які у ту страшну ніч спали в іншій кімнаті.

Настало підозріле затишшя

Водночас, ще із січня масовані удари по усій країні трохи стихли. Й така тиша, не заспокоює українців, адже зазвичай це означає, що росіяни можуть заощаджувати та накопичувати ракети, аби одного ранку завдати чергового масованого удару. Зокрема, атаку прогнозували на річницю повномасштабної війни, втім її, на щастя, не було.

Росія проводить розвідку?

До прикладу, минулого року, коли атаку знову ж таки прогнозували на 24 лютого, теж було тихо, натомість ракети росіяни запустили 9 березня, чи притримуються таких дат цього разу - питання. Втім помітно, що росіяни проводять розвідку, адже сирени по всій країні лунають мало не щодня.

6 березня моніторингові канали повідомили, що ворог майже закінчив підготовчі заходи по спорудженню щонайменше 29 носіїв крилатих ракет повітряного базування на різних аеродромах Росії, й назвали, де вже все стоїть у повній готовності перед можливим наступним завданням ракетного удару.

Що і де накопичили росіяни?

Так, на аеродромі "Оленья" Мурманської області 8× бомбардувальників Ту-95мс, які мають 28 Крилатих ракету типу Х-101, 5× бомбардувальників Ту-22м3, які оснащені шістьма крилатими ракетами типу Х-22.

На аеродромі "Енгельс" Саратовської області розмістили 4× бомбардувальники Ту-95мс із п’ятьма крилатими ракетами Х-101. Ще там же 2× бомбардувальників Ту-160М, кількість ракет на цьому літаку уточнюється.

На аеродромі "Дягілєво" Рязанської області вже стоїть 3× бомбардувальників Ту-95мс з трьома крилатими Ракетами Х-101 та 4× бомбардувальників Ту-22м3, які мають ще 4 крилаті Ракети Х-22.

На аеродромі "Моздок", що в Північній Осетії розмістили 3× бомбардувальники Ту-22м3 з 1 крилатою ракетою Х-22).

Також у повній бойовій готовності аеродроми "Ахтубінськ", "Тихорєцьк", "Майкоп", "Балтимор", "Морозовськ", там перебувають відразу перебувають 50× бортів тактичної авіації Су-34/35, кількість ракет Х-59/31П вирахувати неможливо.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

РОСІЯ ГОТУЄ МАСОВАНУ РАКЕТНУ АТАКУ ПО УКРАЇНІ! Дивитися всім!