Президент України та голова уряду Греції вшанували пам’ять загиблих в Одесі

Зеленський нагадав, що внаслідок російської атаки на житлову багатоповерхівку загинуло 12 людей, серед них – пʼятеро дітей.

Під час робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вшанували пам’ять жителів Одеси, які загинули 2 березня внаслідок влучання ворожого БпЛА “Шахед” у дев’ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі українського президента.

Зеленський нагадав, що внаслідок цієї атаки загинуло 12 людей, серед них – пʼятеро дітей.

“Марк – йому було три роки. Тимофій – йому було всього лише чотири місяці. Єлизавета – їй ще й року не виповнилось, і вона загинула разом зі своєю мамою. Сергій і Злата – їм було девʼять і вісім років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих від цієї жорстокої російської атаки”, - йдеться у дописі Зеленського.

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Президент України поспілкувався з мешканцями пошкодженої дев’ятиповерхівки та сусідніх будинків. Люди розповіли Володимиру Зеленському про свої переживання під час ворожої атаки та подякували всім службам і місцевій владі, які врятували людей і зараз надають необхідну допомогу.

“Важливо забезпечити всім необхідним людей, які втратили житло. Із цим обов’язково допоможуть. Усі отримають компенсації за знищене житло”, - повідомив президент.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в Одесі 6 березня / Фото: Сайт президента України

Як повідомили на сайті президента України, зруйнований під’їзд не підлягає відновленню та має бути демонтований із подальшим зміцненням тримальних конструкцій решти будинку. Заяви на отримання компенсації за програмою "єВідновлення" подали власники 12 знищених квартир, шестеро – у процесі оформлення заявок та збору документів.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Одесі 6 березня під час візиту прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Ціллю атаки був кортеж президента України Володимира Зеленського.

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