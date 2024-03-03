Під завалами будинку в Одесі знайшли тіла братика та сестрички: дітям було 10 та 8 років

Кількість жертв після російського удару зросла до 12 людей.

В Одесі під завалами зруйнованої російським дроном багатоповерхівки знайшли тіла двох дітей - 10-річного Сергійка та його 8-річної сестрички Злати.

Про це увечері в неділю, 3 березня, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла", - написав він.

Кількість жертв після російського удару зросла до 12 людей.

Раніше рятувальники знайшли тіла ще трьох дітей - чотиримісячного Тимофія, трирічного Марка та семимісячної Лізи, яка загинула разом зі своїми батьками-військовослужбовцями.

Також серед жертв російської атаки було троє чоловіків віком 35, 40 та 54 років та дві жінки - 73 та 31 років. Крім того, було відомо про 8 поранених. Одна з постраждалих, 61-річна жінка померла у лікарні.

Нагадаємо, в Одесі та області 3 березня оголосили жалобу за загиблими внаслідок російської атаки.

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