Под завалами дома в Одессе нашли тела брата и сестренки: детям было 10 и 8 лет

Число жертв после российского удара возросло до 12 человек.

В Одессе под завалами разрушенной российским дроном многоэтажки нашли тела двух детей - 10-летнего Сережи и его 8-летней сестренки Златы.

Об этом вечером в воскресенье, 3 марта, сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Спасатели сейчас деблокируют их с братиком Сергеем тела", – написал он.

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Число жертв после российского удара возросло до 12 человек.

Ранее спасатели обнаружили тела еще троих детей — четырехмесячного Тимофея, трехлетнего Марка и семимесячной Лизы, погибшей вместе со своими родителями-военнослужащими.

Также среди жертв российской атаки были три мужчины в возрасте 35, 40 и 54 лет и две женщины — 73 и 31 лет. Кроме того, было известно о 8 раненых. Одна из пострадавших 61-летняя женщина скончалась в больнице.

Напомним, в Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.

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