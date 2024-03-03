В Одессе умерла пострадавшая от дроновой атаки женщина — ОВА

61-летняя жительница Одессы, пострадавшая в результате предыдущей российской дроновой атаки 23 февраля, скончалась в больнице.
Женщина, пострадавшая в результате предыдущей российской дроновой атаки 23 февраля по Одессе сегодня, 3 марта, скончалась в больнице.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Весь период пребывания в медучреждении состояние раненой оставалось крайне тяжелым — критическим, она находилась в блоке интенсивной терапии ожогового профиля. Врачи делали все возможное и невозможное... Одесситке был 61 год. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал Кипер.
Добавим, что по состоянию на 3 марта в результате другой ночной атаки российского БПЛА в Одессе погибли десять жителей многоэтажного дома. Кроме того, травмированы восемь человек.
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