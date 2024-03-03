В Одесі померла жінка, яка постраждала від дронової атаки – ОВА

61-річна жителька Одеси, яка постраждала внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого, померла у лікарні.

Жінка, яка постраждала внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого по Одесі сьогодні, 3 березня, померла у лікарні.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Весь період перебування у медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким - критичним, вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе… Одеситці був 61 рік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - написав Кіпер.

Додамо, що станом на 3 березня внаслідок іншої нічної атаки російського БпЛА в Одесі загинуло десять мешканців багатоповерхового будинку. Крім того, травмовано вісім осіб.

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