В Одесі померла жінка, яка постраждала від дронової атаки – ОВА

61-річна жителька Одеси, яка постраждала внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого, померла у лікарні.
Жінка, яка постраждала внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого по Одесі сьогодні, 3 березня, померла у лікарні.
Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Весь період перебування у медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким - критичним, вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе… Одеситці був 61 рік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - написав Кіпер.
Додамо, що станом на 3 березня внаслідок іншої нічної атаки російського БпЛА в Одесі загинуло десять мешканців багатоповерхового будинку. Крім того, травмовано вісім осіб.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Стара радянська багатоповерхівка залишає все менше шансів знайти живих - останні новини з Одеси
Читайте також:
- Влучання дрона в будинок в Одесі: в ОВА розповіли про загиблих і потерпілих
- В Одесі загинуло подружжя військових і їхня 7-місячна донька: ще двох дітей шукають під завалами
- Удар дроном по будинку в Одесі: рятувальники досі шукають двох дітей – останні новини з місця трагедії