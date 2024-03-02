В Одессе объявили день траура по жертвам атаки дронов

Под завалами дома все еще ищут людей.

В воскресенье, 3 марта, в Одессе и области объявили Днем траура по жертвам атаки дронов армии РФ, произошедшей ночью против 2 марта.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В связи с человеческими потерями, из-за российской дроновой атаки, завтра в Одессе и области объявлен траур", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковая операция на месте разрушенного девятиэтажного дома продолжается. Пока известно о трех погибших. Несколько человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, россияне атаковали Одессу во время воздушной тревоги – с 00:37 до 01:43. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что атака была уплотнена, а дроны маневрировали между жилыми домами. БпЛА влетел в жилую многоэтажку.

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