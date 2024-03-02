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В Одесі оголосили день жалоби за жертвами атаки дронів

В Одесі оголосили день жалоби за жертвами атаки дронів

Наслідки атаки дронів на Одесу 2 березня. Фото: Олег Кіпер.

Під завалами будинку досі шукають людей.

У неділю, 3 березня, в Одесі та області оголосили Днем жалоби за жертвами атаки дронів армії РФ, що сталася вночі проти 2 березня.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"У звʼязку з людськими втратами, через російську дронову атаку, завтра в Одесі та області оголошено траур", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошукова операція на місці зруйнованого дев'ятиповерхового будинку триває. Наразі відомо про трьох загиблих. Кількох людей вважають зниклими безвісти. 

Нагадаємо, росіяни атакували Одесу під час повітряної тривоги - від 00:37 до 01:43. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що атака була ущільнена, а дрони маневрували між житловими будинками. БпЛА влетів у житлову багатоповерхівку. 

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