Атака дроном багатоповерхівки в Одесі: з-під завалів дістали живого чоловіка – відео

В Одесі дрон влетів у багатоповерхівку.

В Одесі у ніч проти 2 березня російський безпілотник врізався у житловий будинок. Внаслідок атаки частина багатоповерхівки обвалилася – наразі там працюють рятувальники. Наразі відомо про двох загиблих та вісьмох постраждалих, серед яких трирічна дитина.

Рятувальникам вранці 2 березня вдалося дістати з-під завалів живого чоловіка. В момент влучання ворожого дрону він, попередньо, перебував у підвалі.

"На щастя, живий! В момент влучання ворожого дрону він, попередньо, перебував у підвалі. Чоловік у свідомості, нині його оглядають медики",– написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кіпер наголосив, що пошуки та розбір завалів тривають.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Шахед" влетів в 9-поверхівку в Одесі. З-під завалів дістають живих і тіла загиблих. НАЖИВО з місця

Нагадаємо, в Одесі після атаки дроном по житловому будинку шість мешканців вважають зниклими безвісти.

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