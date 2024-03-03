Евгений Кот с женой рассекретили пол будущего первенца

Пара организовала гендер-пати, куда пригласила звезд.
Участник "Танцев со звездами", украинский хореограф Евгений Кот вместе с женой, танцовщицей Наталией Татаринцевой, рассекретили пол будущего первенца.
В частности, знаменитость вместе с супругой устроили грандиозное гендер-пати. Чтобы узнать будущий пол младенца, Коты пригласили многих звезд. Так, в ресторане с панорамным видом на Днепр можно было увидеть Сергея Притулу, Ксению Мишину, Илону Гвоздеву и многих других. Также присутствовали родители пары и их ближайшее окружение.
Евгений Кот с женой вышли на террасу на берегу Днепра и позади них с помощью специальной системы выпустили розовый дым. Так, выяснилось, что звездные хореографы ожидают девочку. Кстати, Евгений думал, что у них будет мальчик. В своем фотоблоге пара опубликовала соответствующее нежное видео.
"Привет, наша девочка. Теперь я папа, а я мама самого очаровательного цветочка. Мы уже не можем дождаться, когда увидим тебя, наш котенок", - растрогали подписью будущие родители.
В свою очередь, танцовщиков уже поздравили поклонники и их звездные друзья:
- "Поздравляю, счастья вам!" – Иракли Макацария
- "Поздравляю!" – Слава Демин
- Вы будете отличными родителями. Девочка – это круто! Поздравляю!
- Это так здорово. Вы просто растаете от нежности, когда возьмете на руки свою принцессу
Напомним, недавно супруга Евгения Кота назвала страну, в которой будет рожать первенца и объяснила свое решение.
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