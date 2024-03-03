Євген Кот з дружиною розсекретили стать майбутнього первістка

Пара організувала гендер-паті, куди запросила зірок.
Учасник "Танців з зірками", український хореограф Євген Кот разом з дружиною, танцівницею Наталією Татарінцевою, розсекретили стать майбутнього первістка.
Зокрема, знаменитість разом з дружиною влаштували грандіозне гендер-паті. Щоб дізнатися майбутню стать немовля, Коти запросили багатьох зірок. Так, в ресторані з панорамним видом на Дніпро можна було побачити Сергія Притулу, Ксенію Мішину, Ілону Гвоздьову та багатьох інших. Також були присутніми батьки пари і їхнє найближче оточення.
Тож, Євген Кот з дружиною вийшли на терасу на березі Дніпра й позаду них за допомогою спеціальної системи випустили рожевий дим. Так, з'ясувалося, що зіркові хореографи очікують на дівчинку. До речі, Євген думав, що у них буде хлопчик. У своєму фотоблогу пара оприлюднила відповідне ніжне відео.
"Привіт, наша дівчинко. Тепер я тато, а я мама найчарівнішої квіточки. Ми вже не можемо дочекатись, коли побачимо тебе, наше кошенятко", - зворушили підписом майбутні батьки.
Своєю чергою, танцівників вже привітали шанувальники і їхні зіркові друзі:
- "Вітаю, щастя вам!" - Іраклі Макацарія
- "Вітаю!" - Слава Дьомін
- Ви будете чудовими батьками. Дівчинка - це круто! Вітаю!
- Це так прекрасно. Ви просто розтанете від ніжності, коли візьмете на руки свою принцесу
Нагадаємо, нещодавно дружина Євгена Кота назвала країну, у якій народжуватиме первістка й пояснила своє рішення.
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