Андрій Бєдняков розгнівано звернувся до українців: "Коли вже до вас дійде?"

Український шоумен Андрій Бєдняков різко розкритикував тих, хто в Україні продовжує вживати російський контент.

На своїй сторінці в Instagram після жахливого обстрілу Одеси 2 березня, Андрій опублікував своє гнівне звертання на чорному тлі. Так, він адресував слова всім тим, хто через два роки повномасштабного вторгнення досі слухає пісні російських виконавців. Запевнивши, що публікувати сторіз свого мирного та щасливого життя можна під зовсім іншу музику.

"Знову зайшов до випадкових людей в сторіз. Те саме запитання: скільки можна виставляти сторіз під русняву музику? Вам нема більше під яку музику постраждати за кермом? Чи показати ваші букети з троянд у відрі? Чи покурити кальян, випадково тримаючи його саме тією рукою, де у вас "Rolex"? Коли вже, бл*ть, до вас дійде? Більшість ган*о*ів, яких ви слухаєте, підтримують цю війну. Або засунули язики в ср*ки і сидять", - наголосив шоумен.

Допис Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

На тлі жахливих обстрілів України Бєдняков додав, щоб поціновувачі творчості країни-агресорки ще раз переглянули фотодокази злочинів РФ. Зокрема, наслідки нічного удару Одеси, де з-під завалів діставали мертвих немовлят і дітей.

"Гляньте оченятками своїми фото з Одеси сьогоднішні (2 березня – прим. ред.)", - додав Андрій.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков розніс блогерів, які втомилися від війни.

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