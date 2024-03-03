Українські шаблістки виграли командне "срібло" на етапі Кубка світу в Афінах

Збірна України з фехтування на шаблях здобула срібну медаль на етапі Кубка світу в Афінах (Греція).

На другу сходинку п'єдесталу пошани піднялися Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

На шляху до фіналу командного турніру українки перемогли команду Китаю (45:30), Угорщини (45:31) та Болгарії (45:34).

У вирішальному поєдинку за "золото" українська збірна поступилася француженкам (30:45).

На нагородження наші фехтувальниці вийшли з чорними пов'язками на руках на знак жалоби за загиблими від влучання російського безпілотника у багатоповерхівку в Одесі.

Зазначимо, що це друга медаль України на Кубку світу з фехтування в Афінах. Раніше Ольга Харлан завоювала "бронзу" в особистому турнірі.

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