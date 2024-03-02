Харлан завоювала "бронзу" на етапі Кубка світу з фехтування в Афінах

Це 32-га в кар'єрі медаль Ольги на рівні Кубка світу.

Українська шаблістка Ольга Харлан здобула бронзову медаль на етапі Кубка світу з фехтування в Афінах (Греція).

33-річна українка розпочала виступи з 1/32 фіналу. На шляху до чвертьфіналу вона пройшла француженку Келлі Люзіньє (15:14), азербайджанку Поліну Каспярович (15:13) та американку Магду Скарбонкевіч (15:13).

В 1/4 фіналу Ольга розібралася з чинною чемпіонкою світу Місакі Емурою з Японії (15:8) і таким чином гарантувала собі медаль.

У півфіналі Харлан зазнала поразки від іспанки Лючії Мартін-Португес (14:15) та в підсумку залишилась з бронзовою нагородою.

Для Харлан це 32-га в кар'єрі медаль на рівні Кубка світу та десята "бронза". У лютому цього року вона здобула "золото" етапу Кубка світу з фехтування в Перу.

Нагадаємо, за свою кар'єру Ольга виграла чотири медалі на Олімпійських іграх. Вона стала олімпійською чемпіонкою (2008 рік) та срібною призеркою (2016) в командній шаблі, а також завоювала дві "бронзи" в особистих змаганнях (2012, 2016).

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