Харлан здобула "золото" на етапі Кубка світу з фехтування в Перу

Для Ольги це перша золота нагорода від 2019 року на рівні Кубка світу.

Українська шаблістка Ольга Харлан стала переможницею етапу Кубка світу з фехтування в Перу.

33-річна українка стартувала на турнірі одразу з основної сітки. У своїй першій сутичці вона здобула перемогу над угоркою Ренатою Катоні (15:6), після чого розібралася з італійкою Клаудією Ротілі (15:8) та виявилася сильнішою за француженку Сару Нучі (15:12).

У чвертьфіналі Харлан перемогла Лізу Пустай з Угорщини (15:11), а в півфіналі зламала опір Елізабет Тарковські зі США (15:12). Завдяки цьому українка пробилася до фіналу змагань.

У вирішальний сутичці Ольга розгромила угорку Катінку Шугар Баттай з рахунком 15:6.

Для Харлан це 14-те в кар'єрі "золото" Кубка світу та перше від 2019 року, коли вона тріумфувала на етапі в Солт-Лейк-Сіті (США). Загалом українка має у своєму активі 31 медаль на цьому рівні.

Додамо, що за свою кар'єру Ольга виграла чотири медалі на Олімпійських іграх. Вона стала олімпійською чемпіонкою (2008 рік) та срібною призеркою (2016) в командній шаблі, а також завоювала дві "бронзи" в особистих змаганнях (2012, 2016).

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