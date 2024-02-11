Харлан здобула "золото" на етапі Кубка світу з фехтування в Перу

Для Ольги це перша золота нагорода від 2019 року на рівні Кубка світу.
Українська шаблістка Ольга Харлан стала переможницею етапу Кубка світу з фехтування в Перу.
33-річна українка стартувала на турнірі одразу з основної сітки. У своїй першій сутичці вона здобула перемогу над угоркою Ренатою Катоні (15:6), після чого розібралася з італійкою Клаудією Ротілі (15:8) та виявилася сильнішою за француженку Сару Нучі (15:12).
У чвертьфіналі Харлан перемогла Лізу Пустай з Угорщини (15:11), а в півфіналі зламала опір Елізабет Тарковські зі США (15:12). Завдяки цьому українка пробилася до фіналу змагань.
У вирішальний сутичці Ольга розгромила угорку Катінку Шугар Баттай з рахунком 15:6.
Блискучою перемогою українки Ольги Харлан завершилася індивідуальна першість на Кубку світу з фехтування на шаблях серед жінок у Лімі.— НОК України (@OlympicUA) February 10, 2024
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FIE
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Для Харлан це 14-те в кар'єрі "золото" Кубка світу та перше від 2019 року, коли вона тріумфувала на етапі в Солт-Лейк-Сіті (США). Загалом українка має у своєму активі 31 медаль на цьому рівні.
Додамо, що за свою кар'єру Ольга виграла чотири медалі на Олімпійських іграх. Вона стала олімпійською чемпіонкою (2008 рік) та срібною призеркою (2016) в командній шаблі, а також завоювала дві "бронзи" в особистих змаганнях (2012, 2016).
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