Андрей Бедняков в гневе обратился к украинцам: "Когда уже до вас дойдет?"

Украинский шоумен Андрей Бедняков подверг резкой критике тех, кто в Украине продолжает употреблять российский контент.

На своей странице в Instagram после ужасного обстрела Одессы 2 марта Андрей опубликовал свое гневное обращение на черном фоне. Так, он адресовал слова всем тем, кто через два года полномасштабного вторжения до сих пор слушает песни российских исполнителей. Заверив, что публиковать сторис своей мирной и счастливой жизни можно под совсем другую музыку.

"Снова зашел к случайным людям в сторис. Тот же вопрос: сколько можно выставлять сторис под русскую музыку? Вам нет больше под какую музыку пострадать за рулем? Или показать ваши букеты из роз в ведре? Или покурить кальян, случайно держа его именно той рукой, где у вас "Rolex"? Когда уже, бл*ть, до вас дойдет? Большинство ган*о*ов, которых вы слушаете, поддерживают эту войну. Или засунули языки в ср*ки и сидят", - подчеркнул шоумен.

Пост Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

На фоне ужасающих обстрелов Украины Бедняков добавил, чтобы ценители творчества страны-агрессорки еще раз пересмотрели фото-подтверждения преступлений РФ. В частности, последствия ночного удара Одессы, где из-под завалов доставали мёртвых младенцев и детей.

"Посмотрите глазками своими на фото из Одессы сегодняшние (2 марта – прим. ред.)", – добавил Андрей.

Напомним, недавно Андрей Бедняков разнес блогеров, уставших от войны.

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