В Японии McDonald's выпустил духи с ароматом картофеля фри.

Информация об этом появилась на официальном аккаунте сети X (бывший Twitter).

Всего представлено три "вкуса": классический, а также картофель с приправой из умебоси, водорослей и соли или приправой из чеснока, черного перца и майонеза.

Их рекомендуют использовать перед свиданием.

"Мы выпустили духи, которые пахнут картофелем фри. Возьмите их на свидание, чтобы оно точно удалось", — говорится в сообщении.

감자의 냄새의 향수 만들어 보았다!?

승부 데이트의 날에 부디 .pic.twitter.com/OBGTFdlABJ — macdonald (@McDonaldsJapan) March 6, 2024

Приобрести духи можно будет 8 марта.

Это не первая попытка McDonald's запустить необычный мерч. Четыре года назад в США выпустили свечи с запахами ингредиентов чизбургера.

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