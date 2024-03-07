В Казані палає танкове командне училище (відео)

На території танкового училища горять казарми. Очевидці поділилися в соцмережах відео з місця подій.

У російській Казані 7 березня спалахнула пожежа у вищому танковому командному училищі на Оренбурзькому тракті.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними телеграм-каналу Baza, на території танкового училища горять казарми, вогонь перекидається на покрівлю.

Пожежі присвоєно другий ранг. На місці працюють надзвичайники.

Очевидці події діляться відео в соцмережах, на яких видно, як горить одна із будівель училища, і як із кабінетів на другому поверсі валить чорний дим.

За даними пабліка SHOT, займання в училищі було локалізовано на площі 120 кв. м, проведено евакуацію. Постраждалих немає. Ліквідація пожежі триває.

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Пожежа в танковому училищі в Казані / Скриншот з відео

В Казані загорілось танкове командне училище

До слова, в ніч проти 7 березня велика пожежа спалахнула у російському Магадані. Там горів склад з будматеріалами.

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