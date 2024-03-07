В Казані палає танкове командне училище (відео)

На території танкового училища горять казарми. Очевидці поділилися в соцмережах відео з місця подій.
У російській Казані 7 березня спалахнула пожежа у вищому танковому командному училищі на Оренбурзькому тракті.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
За даними телеграм-каналу Baza, на території танкового училища горять казарми, вогонь перекидається на покрівлю.
Пожежі присвоєно другий ранг. На місці працюють надзвичайники.
Очевидці події діляться відео в соцмережах, на яких видно, як горить одна із будівель училища, і як із кабінетів на другому поверсі валить чорний дим.
За даними пабліка SHOT, займання в училищі було локалізовано на площі 120 кв. м, проведено евакуацію. Постраждалих немає. Ліквідація пожежі триває.
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До слова, в ніч проти 7 березня велика пожежа спалахнула у російському Магадані. Там горів склад з будматеріалами.
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