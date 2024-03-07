В Казани горит танковое командное училище (видео)

На территории танкового училища горят казармы. Очевидцы поделились в соцсетях видео с места происшествия.
В российской Казани 7 марта начался пожар в высшем танковом командном училище на Оренбургском тракте.
Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.
По данным Телеграм-канала Baza, на территории танкового училища горят казармы, огонь перебрасывается на кровлю.
Пожару присвоен второй ранг сложности. На месте работают чрезвычайники.
Очевидцы происшествия делятся видео в соцсетях, на которых видно, как горит одно из зданий училища и как из кабинетов на втором этаже валит черный дым.
По данным паблика SHOT, возгорание в училище было локализовано на площади 120 кв. м, проведена эвакуация. Пострадавших нет. Ликвидация пожара продолжается.
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К слову, в ночь на 7 марта большой пожар вспыхнул в российском Магадане. Там горел склад со стройматериалами.
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