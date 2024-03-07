Как меняется рынок труда в 2024 году: объяснение НБУ

В Украине на рынке труда с начала 2024 года увеличилось количество новых вакансий, их стало больше, чем в 2021 году, то есть до полномасштабного вторжения ВС РФ. В то же время количество резюме существенно меньше показателей 2022-2023 годов.

Об этом свидетельствуют данные макроэкономического и монетарного обзора Национального банка.

"Это может свидетельствовать о том, что бизнес в значительной степени адаптировался к военным условиям и нуждается в персонале для дальнейшего возобновления активности. Зато предложение рабочей силы ограничено миграцией и мобилизацией", — говорится в отчете.

Как свидетельствуют опросы, большая часть населения имеет работу, а количество людей без работы значительно сократилось по сравнению с началом полномасштабной войны. Так, в начале 2024 года, согласно опросам, предприятия в дальнейшем отмечали усиление дефицита как квалифицированных, так и неквалифицированных работников.

Ранее Госстат сообщил, что в Украине сохраняется общая тенденция роста зарплат, которая началась еще в 2023 году. Оплата труда населения, несмотря на войну и вызовы для экономики, продолжает увеличиваться.

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