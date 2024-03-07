Як змінюється ринок праці 2024 року: пояснення НБУ

В Україні на ринку праці від початку 2024 року збільшилася кількість нових вакансій, їх стало більше, ніж 2021 року, тобто до повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Водночас кількість резюме суттєво менша за показники 2022-2023 років.

Про це свідчать дані макроекономічного та монетарного огляду Національного банку України.

"Це може свідчити про те, що бізнес значною мірою адаптувався до воєнних умов і потребує персоналу для подальшого відновлення активності. Натомість пропозиція робочої сили обмежена міграцією та мобілізацією", — сказано у звіті.

Як свідчать опитування, більша частина населення має роботу, а кількість людей без роботи суттєво скоротилася порівняно з початком повномасштабної війни. Так, на початку 2024 року, за опитуваннями, підприємства надалі відзначали посилення дефіциту як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників.

Раніше Держстат повідомив, що в Україні зберігається загальна тенденція зростання зарплат, яка розпочалася ще 2023 року. Оплата праці населення, попри війну та виклики для економіки, продовжує збільшуватися.

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