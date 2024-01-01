В Україні зросли мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум – яка сума

В Україні від 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата зросла на 400 грн – до 7,1 тис. грн.

Відповідно до закону "Про державний бюджет на 2024 рік", який набув чинності від 1 січня, мінімальна заробітна плата підвищилася від 6,7 тис. до 7,1 тис. грн.

Також від 1 січня загальний показник прожиткового мінімуму зріс від 2589 грн до 2920 грн. Для дітей до шести років прожитковий мінімум тепер становить 2563 грн, для дітей від шести до 18 років – 3196 грн, для працездатних осіб – 3023 грн, для осіб, які втратили працездатність, – 2361 грн.

Нагадаємо, від квітня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні становитиме 8000 грн (+900 грн).

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