Українці можуть лишитися без зарплат і пенсій: наскільки реальна загроза

У Кабміні попередили: якщо західні партнери таки не погодять підтримку, очікуються складні кроки. Це може вдарити по пенсіонерах і бюджетниках.

На Україну насувається гостра проблема з фінансуванням соціальної сфери. Все – через нерішучість партнерів та затримки з ухваленням допомогою.

Що кажуть у Міністерстві соцполітики та чи отримають українці свої виплати у 2024-му, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

У Мінсоцполітики б’ють на сполох

Заява міністерки соціальної політики Оксани Жолнович змусила напружитися всіх українців. Вона повідомила про невтішну ситуацію з фінансами в Україні та попередила: у Мінсоцполітики змушені розглядати сценарій, у якому держава відмовиться від індексації пенсій. Її досі планували провести 1 березня.

“Можливо, не вдасться, якщо будуть такі ризики, говорити про індексацію. Але базова пенсія буде виплачена і на це кошти ми знайдемо”, – зазначила Жолнович.

Пенсій може не бути?

За даними Пенсійного фонду України, наразі держава опікується 10-ма з гаком мільйонами пенсіонерів. І це при тому, що всього на території Україні залишилось від 28 до 34 мільйонів її громадян, працездатних – близько 12 мільйонів.

А це саме ті люди, які продовжують платити податки, чим і сплачують пенсії старшим. Попри цю відверто сумну статистику, у Мінсоцполітики запевняють – пенсії точно виплатять, бо бюджету на них точно вистачить. Але їх можуть не індексувати, тобто не збільшити з огляду на інфляцію гривні. Проблема в тому, що Захід зволікає з передачею обіцяної фінансової допомоги Україні.

Раніше про такий ризик висловилась і перша віце-прем’єрка – міністрка фінансів Юлія Свириденко. За її оцінкою, прогнози ще гірші. Якщо в США та ЄС на початку 2024-го року не узгодять фінансову допомогу Україні, без зарплат, виплат і допомоги залишаться мільйони українців, а економіка знову “зіжметься” до формату виживання.

За її словами, Україні доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тис. державних службовців і 1,4 мільйона вчителів, а також виплати 10 мільйонам пенсіонерів, якщо іноземна допомога не надійде.

"Підтримка партнерів надзвичайно важлива. Нам це потрібно терміново", – наголосила Свириденко у інтерв'ю FT.

Для того, щоб виконати усі зобов'язання перед українцями, зокрема вчителями, лікарями і держслужбовцям, Україні потрібна величезна сума – щонайменше 37 мільярдів доларів тільки від партнерів. А вони, на жаль, поки не можуть виділити Україні обіцяні та вже узгоджені десятки мільярдів.

"Запит на фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, поданий адміністрацією президента США Джо Байдена, залишається в глухому куті в Конгресі, тоді як на запропонований чотирирічний пакет підтримки ЄС на суму 50 мільярдів євро цього місяця було накладене вето Угорщиною", – пишуть у Financial Times

ЄС поки блокує допомогу Україні

Але насправді, не виплатами єдиними. Обіцяний ЄС пакет допомоги у 50 мільярдів євро, який в середині грудня заблокувала Угорщина, включав в себе і такі важливі мільярди на загальний економічний розвиток України під час війни. На 2024-й рік в українському бюджеті зазначений непоганий темп росту економіки, а точніше кажучи її відновлення – на 4.5% за рік.

Свириденко висловила надію, що ЄС схвалить підтримку в лютому та надасть кошти до кінця березня, однак вона сказала, що цього "буде недостатньо".

Міністерка зазначив, що запропонований ЄС механізм фінансування на 50 млрд євро включає 8 млрд євро гарантій розподілу ризиків, за допомогою яких Київ мав намір залучити в економіку 30 млрд євро приватних інвестицій.

"Це не просто збереження самої макроекономічної стабільності, а створення передумов для відновлення економіки та повернення українців", – наголосила Свириденко.

У планах Мінфіну – повернути щонайменше 1,5 мільйона українців за наступний рік. Звісно, для його реалізації, потрібно поліпшити безпекову ситуацію в країні. Тут всі надії покладають на ЗСУ.

Коли погодять допомогу Україні?

Чи погодять Україні допомогу в США та ЄС – питання досі відкрите. Наразі американські конгресмени у відпустці і повернуться до українського питання у середині січня. У ЄС же спробують оминути угорське вето аж 1 лютого. За даними ЗМІ, заради цього Брюссель готовий піти на поступки Будапешту і розблокувати Орбану 20 мільярдів замороженої допомоги з фондів ЄС. Той не отримав ці гроші, через порушення свободи слова у власній країні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Українці можуть лишитися без зарплат і пенсій? Пояснюємо, що відбувається!