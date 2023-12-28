Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий: насколько реальна угроза

В Кабмине предупредили: если западные партнеры не согласуют поддержку, ожидаются сложные шаги. Это может ударить по пенсионерам и бюджетникам.

На Украину надвигается острая проблема с финансированием социальной сферы. Все – из-за нерешительности партнеров и задержки с принятием помощи.

Что говорят в Министерстве соцполитики и получат ли украинцы свои выплаты в 2024 году, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

В Минсоцполитики бьют тревогу

Заявление министра социальной политики Оксаны Жолнович заставило напрячься всех украинцев. Она сообщила о сложной ситуации с финансами в Украине и предупредила: в Минсоцполитики вынуждены рассматривать сценарий, в котором государство откажется от индексации пенсий. Ее планировали провести 1 марта.

"Возможно, не удастся, если будут такие риски, говорить об индексации. Но базовая пенсия будет выплачена, и на это средства мы найдем", – отметила Жолнович.

Пенсий может не быть?

По данным Пенсионного фонда Украины, сейчас государство занимается 10 с лишним миллионами пенсионеров. И это при том, что всего на территории Украины осталось от 28 до 34 миллионов граждан, трудоспособных – около 12 миллионов.

А именно те люди, которые продолжают платить налоги, чем и платят пенсии старшим. Несмотря на откровенно печальную статистику, в Минсоцполитики уверяют – пенсии точно выплатят, потому что бюджета на них точно хватит. Но их могут не индексировать, то есть не увеличить, учитывая инфляцию гривны. Проблема в том, что Запад медлит с передачей обещанной финансовой помощи Украине.

Ранее о таком риске высказалась и первая вице-премьер – министр финансов Юлия Свириденко. По ее оценке, прогнозы еще хуже. Если в США и ЕС в начале 2024 года не согласуют финансовую помощь Украине, без зарплат, выплат и пособий останутся миллионы украинцев, а экономика снова "сжимется" к формату выживания.

По ее словам, Украине придется задержать выплату заработной платы для 500 тыс. государственных служащих и 1,4 миллиона учителей, а также выплаты 10 миллионам пенсионеров, если иностранное пособие не поступит.

"Поддержка партнеров очень важна. Нам это нужно срочно", — подчеркнула Свириденко в интервью FT.

Для того чтобы выполнить все обязательства перед украинцами, в том числе учителями, врачами и госслужащим, Украине нужна огромная сумма – не менее 37 миллиардов долларов только от партнеров. А они, к сожалению, пока не могут выделить Украине обещанные и согласованные десятки миллиардов.

"Запрос на финансирование в размере 60 миллиардов долларов, поданный администрацией президента США Джо Байдена, остается в тупике в Конгрессе, тогда как на предложенный четырехлетний пакет поддержки ЕС на сумму 50 миллиардов евро в этом месяце было наложено вето Венгрией", – пишут в Financial Times.

ЕС пока блокирует помощь Украине

Но на самом деле не выплатами едиными. Обещанный ЕС пакет помощи в 50 миллиардов евро, который в середине декабря заблокировала Венгрия, включал в себя и такие важные миллиарды общего экономического развития Украины во время войны. На 2024 год в украинском бюджете отмечен неплохой темп роста экономики, а точнее говоря, ее восстановление – на 4.5% за год.

Свириденко выразила надежду, что ЕС одобрит поддержку в феврале и предоставит средства до конца марта, однако она сказала, что этого "будет недостаточно".

Министр отметил, что предложенный ЕС механизм финансирования на 50 млрд евро включает 8 млрд евро гарантий распределения рисков, с помощью которых Киев намеревался привлечь в экономику 30 млрд евро частных инвестиций.

"Это не просто сохранение самой макроэкономической стабильности, а создание предпосылок для восстановления экономики и возвращения украинцев", – подчеркнула Свириденко.

В планах Минфина – вернуть минимум 1,5 миллиона украинцев за следующий год. Конечно, для его реализации нужно улучшить ситуацию с безопасностью в стране. Здесь все надежды возлагают на ВСУ.

Когда согласуют помощь Украине?

Согласят ли Украине помощь в США и ЕС – вопрос до сих пор открыт. Пока американские конгрессмены в отпуске и вернутся к украинскому вопросу в середине января. В ЕС же попытаются обойти венгерское вето 1 февраля. По данным СМИ, ради этого Брюссель готов пойти на уступки Будапешту и разблокировать Орбану 20 миллиардов замороженных пособий из фондов ЕС. Тот не получил эти деньги из-за нарушения свободы слова в собственной стране.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Украинцы могут лишиться зарплат и пенсий? Объясняем, что происходит!