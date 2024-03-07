"Атеш" совершил диверсию возле Москвы: первые подробности

Партизаны движения "Атеш" уничтожили релейный шкаф возле железнодорожной станции "Головково" Солнечногорского района Московской области.

Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Агент нашего движения успешно совершил диверсию, уничтожив релейный шкаф, у железнодорожной станции "Головково", Солнечногорского района, Московской области", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что тем самым они усложнили использование железнодорожной ветви вокруг Москвы, которая использовалась в военных целях. Целью украинского подполья является остановка военных поставок путинского режима на линию фронта.

Напомним, партизаны движения "Атеш" обнаружили в Новороссийске судоремонтный верфь, где производится ремонт судов и изготовление деталей для Черноморского флота РФ.

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