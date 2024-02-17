Оккупантам в Авдеевке не дают отпраздновать "победу" — "Атеш"

Украинские ДРГ не оставляют в покое солдат оккупационной армии.

Украинские диверсионные группы отстреливают окупантов в Авдеевке, заходя на вражеские позиции в форме российской армии.

Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".

По информации агентов, в подразделениях российской оккупационной армии в Авдеевке нет никакого праздничного настроения после взятия города.

“Украинские ДРГ не дают покоя оккупантам, малыми группами в форме противника проводят диверсии на позициях рашистов и наносят им значительные потери. За последние несколько часов провели несколько таких рейдов и уничтожили до десяти человек личного состава”, — говорится в сообщении.

Диверсанты не дают врагу насладиться "победой", заставляя российских солдат постоянно находиться на чеку.

Напомним, в России пытаются максимально скрыть потери РФ под Авдеевкой. Кремлевские пропагандисты получили задачу как можно сильнее зачистить информационное пространство от реальных данных.

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