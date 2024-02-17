Россияне пытаются скрыть реальные потери под Авдеевкой

В России пытаются максимально скрыть потери РФ под Авдеевкой. Так, кремлевские пропагандисты получили задачу как можно сильнее зачистить информационное пространство от реальных данных по потерям в Украине.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Активисты сообщества "Кибер Спротив" сломали операторов российской мониторинговой системы "Катюша". В доступ хакеров попала телеграмма с нарративами по поводу того, как нужно комментировать наступление россиян на Авдеевку. В частности, речь идет о замалчивании потерь и ограничении доступа СМИ к информации о реальных потерях на Авдеевском направлении.

“Документ, представленный ниже, получен из ящика начальника группы информационного обеспечения Беляева Дениса Леонидовича. Призываем вас быть сейчас внимательными и доверять только официальным источникам”, – отмечают в Кибер Спротиве.

Ранее отмечалось, что армия РФ понесла бешеные потери российской пехоты во время штурма Авдеевки. Так, оккупанты начали привлекать подразделения главного разведывательного управления генштаба ВС РФ. Да, российские грушники были разбиты украинскими защитниками, которые встретили врага на подготовленных позициях.

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