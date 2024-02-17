Окупантам в Авдіївці не дають відсвяткувати “перемогу” — “Атеш”

Українські ДРГ не залишають у спокої солдатів окупаційної армії.
Українські диверсійні групи відстрілюють окупантів в Авдіївці, заходячи на ворожі позиції у формі російської армії.
Про це повідомили у партизанському русі “Атеш”.
За інформацією агентів, у підрозділах російської окупаційної армії в Авдіївці немає жодного святкового настрою після взяття міста.
“Українські ДРГ не дають жодного спокою окупантам, малими групами у формі противника проводять диверсії на позиціях рашистів та завдають їм значних втрат. За останні кілька годин провели кілька таких рейдів та знищили до десяти осіб особового складу”, - йдеться у повідомленні.
Диверсанти не дають ворогові насолодитися “перемогою”, змушуючи російських солдатів постійно перебувати на сторожі.
Нагадаємо, у Росії намагаються максимально приховати втрати РФ під Авдіївкою. Кремлівські пропагандисти отримали завдання якомога сильніше зачистити інформаційний простір від реальних даних.
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