Окупантам в Авдіївці не дають відсвяткувати “перемогу” — “Атеш”

Українські ДРГ не залишають у спокої солдатів окупаційної армії.

Українські диверсійні групи відстрілюють окупантів в Авдіївці, заходячи на ворожі позиції у формі російської армії.

Про це повідомили у партизанському русі “Атеш”.

За інформацією агентів, у підрозділах російської окупаційної армії в Авдіївці немає жодного святкового настрою після взяття міста.

“Українські ДРГ не дають жодного спокою окупантам, малими групами у формі противника проводять диверсії на позиціях рашистів та завдають їм значних втрат. За останні кілька годин провели кілька таких рейдів та знищили до десяти осіб особового складу”, - йдеться у повідомленні.

Диверсанти не дають ворогові насолодитися “перемогою”, змушуючи російських солдатів постійно перебувати на сторожі.

Нагадаємо, у Росії намагаються максимально приховати втрати РФ під Авдіївкою. Кремлівські пропагандисти отримали завдання якомога сильніше зачистити інформаційний простір від реальних даних.

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