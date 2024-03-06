"Курять, де заманеться": Росію атакували дрони, "прильоти" вражають

Безпілотники атакували важливий промисловий об’єкт у Курській області. Горіло також у Туві, а у Воронежі гриміли вибухи.

"Курська народна республіка" знову приймає подарунки з України! Зранку 6 березня на одне з найбільших підприємств області прилетіли невідомі добрі дрони та підняли в повітря важливий промисловий об’єкт для рашистів! Але це ще не все! Горіло в сибірській Туві, а у Воронежі було чути вибухи!

Куди цілили ЗСУ цього разу, а також як Україна потроху вибиває російську промисловість - дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.UA.

Росія під атакою!

Як кажуть самі окупанти, "Точно в цель!". Зранку 6 березня Мережа вибухнула дописами про черговий "приліт" на Росії. За даними губернатора Курської області РФ, одне з важливих підприємств регіону зазнало прицільного удару дронами! І нібито українськими. Очевидці публікують відео полум’я. І справді, "прилетіло" просто в один з резервуарів, де рашисти зберігали паливо – величезну цистерну розірвало на шмаття.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "КУРИТЕ ТАМ, ГДЕ НЕ ПОПАЛО!" Росію атакували дрони! Прильоти вражають!

Україна атакувала надважливий завод РФ?!

А якщо бути точним, то не просто резервуар з паливом, а сховище паливно-мастильних матеріалів на Михайлівському гірничо-видобувному комбінаті – другому за розмірами виробництва залізної руди та чорних металів у всій Росії.

Атакують підприємство не вперше. "Прилітало" туди ще у грудні 2023 року. Тоді удар пошкодив лінії електропередач. Звісно, що як тоді, так і зараз завод певний час точно не працюватиме.

ЗСУ свою причетність до чергової "бавовни" на Росії не підтверджували, утім можна сказати точно, що цей удар не випадковий. 24 лютого ЗСУ атакували дронами інше надважливе російське підприємство Новолипецький металургійний комбінат під Липецьком – воно найбільше в РФ. Тоді журналісти BBC з посиланням на власні джерела в ГУР написали, що завод зупинили надовго.

"Безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинки всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час", – розповідав співрозмовник "ВВС Україна".

Пожежа внаслідок атаки безпілотниками по Курській області / Скриншот

Удар по російській оборонці

Новолипецький металургійний комбінат – один з найбільших у Росії та світі. Він входить до групи НЛМК, що здебільшого належить російському бізнесмену Володимиру Лісіну – одному з найбагатших людей Росії.

Хоч Лісін і входить до списку "Форбс", утім не до санкційного, тож його підприємство вільно торгувало сталлю та чавуном. Воно приносило величезні доходи, сплачувало податки, фінансуючи війну в Україні. І це ще не беручи до уваги, що частина російської сталі йде на виробництво зброї. Відомо, що щонайменше до 2019 року його завод також постачав сталь державним виробникам ядерних боєприпасів у РФ, пише BBC. Той факт, що російська металургійна промисловість працює на армію РФ, підтвердили і журналістам NV:

"Це один із найбільших металургійних комбінатів Росії. Він працює на військово-промисловий комплекс РФ і виконує велику кількість державних замовлень. Сировина з цього підприємства йде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо. Тому для України це законна ціль".

Крім того, обидва заводи – і під Курськом, і під Липецьком – тісно пов’язані. Перший є вагомим постачальником сировини для іншого. Тож можна зі 100% впевненістю сказати, що рашисти знову і на довгий час залишились без ключових підприємств для своєї оборонки.

Проблеми з пальним у РФ

До речі, від 1 березня у Росії також заборонили експорт бензину! Все через часті атаки дронів на нафтопереробні заводи і, як наслідок, стрибок цін на бензин для росіян.

У січні-лютому низка нафтопереробних заводів у Росії, зокрема у Волгограді, Краснодарському краї, Туапсе та Усть-Лузі, були пошкоджені внаслідок атак безпілотників. Також сталася аварія на Нижегородському НПЗ. Виробництво бензину у Росії було скорочено майже на 2%.

На цьому тлі біржові ціни на бензин АІ-92 та АІ-95, а також на літнє дизпаливо від початку року зросли на 8-23%.

Від початку цього року внаслідок українських атак було пошкоджено шість нафтопереробних заводів, на частку яких припадало близько 18% від загального обсягу переробки нафти в Росії.

На момент запису стало відомо і про другий "приліт" безпілотника по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінаті. Як пишуть російські пропагандисти, на момент "прильоту" на місці працювали пожежники. Про постраждалих не повідомляється.

Вибухи у Воронежі та пожежа в Туві

"Бавовна" завітала і до Воронежа. Російські телеграм-канали передають, що над містом було чутно серію вибухів. Російське МНС розіслало місцевим повідомлення про атаку дронів! ЗМІ стверджують, що ціллю одного з трьох безпілотників був військовий аеродром "Балтімор", але дрон нібито збили за кілька кілометрів до аеродрому.

Інші ж БПЛА летіли до селища Анна, де рашисти мають нафтобазу. У Міноборони РФ звітують, що усе збили, але щось таки там димить.

Але не дронами єдиними. У російській Туві, що глибоку в Сибіру, з невідомих причин вщент згоріла місцева Шагонарська ТЕЦ. За попередніми даними, через загоряння постраждали більше 20 людей, половина з яких перебуває у стані середньої тяжкості.

Причина інциденту невідома, але відомо інше – 10-титисячне містечко Шагонар повністю залишилось без світла та опалення у 20-тиградусний мороз.

Пожежа на ТЕЦ у Туві / Фото: t.me/breakingmash

Подібні надзвичайні ситуації в Росії вже перестали бути новинкою і відбуваються чи не щомісяця. Наприклад, 30 січня 2024 року сталася пожежа на теплоцентралі у Москві – тоді без опалення залишились десятки тисяч мешканців російської столиці. У листопаді 2023 року палало у Пермі, а також на складах у Волгограді. У жовтні спалахнуло в Москві на підприємстві, яке забезпечувало теплом півтора мільйона росіян.

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