"Курят, где вздумается": Россию атаковали дроны, "прилеты" поражают

Беспилотники атаковали важный промышленный объект в Курской области. Горело также в Туве, а в Воронеже гремели взрывы.

"Курская народная республика" снова принимает подарки из Украины! Утром 6 марта на одно из крупнейших предприятий области прилетели неизвестные добрые дроны и подняли на воздух важный промышленный объект для рашистов! Но это еще не все! Горело в сибирской Туве, а в Воронеже было слышно взрывы!

Куда целились ВСУ на этот раз, а также как Украина понемногу выбивает российскую промышленность – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.UA.

Россия под атакой!

Как говорят сами оккупанты, "Точно в цель!". Утром 6 марта Сеть взорвалась сообщениями об очередном "прилете" на России. По данным губернатора Курской области РФ, одно из важных предприятий региона потерпело прицельный удар дронами! И якобы украинскими. Очевидцы публикуют видео пламени. И действительно, "прилетело" прямо в один из резервуаров, где рашисты хранили топливо – огромную цистерну разорвало на куски.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "КУРИТЕ ТАМ, ГДЕ НЕ ПОПАЛО!" Россию атаковали дроны! Прилеты поражают!

Украина атаковала сверхважный завод РФ?

А если быть точными, то не просто резервуар с топливом, а хранилище горюче-смазочных материалов на Михайловском горнодобывающем комбинате – втором по размерам производству железной руды и черных металлов во всей России.

Атакуют предприятие не впервые. "Прилетало" туда еще в декабре 2023 года. Тогда удар повредил линии электропередачи. Конечно, как тогда, так и сейчас завод определенное время точно не будет работать.

ВСУ свою причастность к очередной "бавовне" на России не подтверждали, впрочем, можно сказать точно, что этот удар не случаен. 24 февраля ВСУ атаковали дронами другое сверхважное российское предприятие Новолипецкий металлургический комбинат под Липецком – оно самое большое в РФ. Тогда журналисты ВВС со ссылкой на собственные источники в ГУР написали, что завод остановили надолго.

"Беспилотчики СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов, по данным источников, приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на долгое время", – рассказывал собеседник "ВВС Украина".

Пожар в результате атаки беспилотниками по Курской области/Скриншот

Удар по российской оборонке

Новолипецкий металлургический комбинат – один из самых больших в России и мире. Он входит в группу НЛМК, в большинстве своем принадлежащую российскому бизнесмену Владимиру Лисину – одному из самых богатых людей России.

Хотя Лисин и входит в список "Форбс", но не в санкционный, поэтому его предприятие свободно торговало сталью и чугуном. Оно приносило огромные доходы, платило налоги, финансируя войну в Украине. И это еще не учитывая, что часть российской стали идет на производство оружия. Известно, что, по меньшей мере, до 2019 года его завод также поставлял сталь государственным производителям ядерных боеприпасов в РФ, пишет BBC. Тот факт, что российская металлургическая промышленность работает на армию РФ, подтвердили и журналистам NV:

"Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс РФ и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье с этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.д. Поэтому для Украины это законная цель".

Кроме того, оба завода – и под Курском, и под Липецком – тесно связаны. Первый является значительным поставщиком сырья для другого. Можно со 100% уверенностью сказать, что рашисты снова и на долгое время остались без ключевых предприятий для своей оборонки.

Проблемы с горючим в РФ

Кстати, с 1 марта в России тоже запретили экспорт бензина! Все из-за частых атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы и, как следствие, скачок цен на бензин для россиян.

В январе-феврале ряд нефтеперерабатывающих заводов в России, в частности в Волгограде, Краснодарском крае, Туапсе и Усть-Луге, были повреждены в результате атак беспилотников. Также произошла авария на Нижегородском НПЗ. Производство бензина в России было сокращено почти на 2%.

На этом фоне биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также летнее дизтопливо с начала года выросли на 8-23%.

С начала этого года в результате украинских атак были повреждены шесть нефтеперерабатывающих заводов, на долю которых приходилось около 18% общего объема переработки нефти в России.

На момент записи стало известно и о втором "прилете" беспилотника по Михайловскому горно-обогатительному комбинату. Как пишут российские пропагандисты, на момент прилета на месте работали пожарные. О пострадавших не сообщается.

Взрывы в Воронеже и пожар в Туве

"Бавовна" посетила и Воронеж. Российские телеграм-каналы передают, что над городом была слышна серия взрывов. Российское МЧС разослало местным сообщения об атаке дронов! СМИ утверждают, что целью одного из трех беспилотников был военный аэродром "Балтимор", но дрон якобы сбили за несколько километров до аэродрома.

Другие же БПЛА летели в поселок Анна, где у рашистов есть нефтебаза. В Минобороны РФ отчитываются, что все сбили, но что-то там дымит.

Но не дронамы одними. В российской Туве, что глубоко в Сибири, по неизвестным причинам дотла сгорела местная Шагонарская ТЭЦ. По предварительным данным, из-за возгорания пострадали более 20 человек, половина из которых находится в состоянии средней тяжести.

Причина инцидента неизвестна, но известно другое – 10-тысячный городок Шагонар полностью остался без света и отопления в 20-градусный мороз.

Пожар на ТЭЦ в Туве / Фото: t.me/breakingmash

Подобные чрезвычайные ситуации в России уже перестали быть новинкой и происходят ежемесячно. К примеру, 30 января 2024 года произошел пожар на теплоцентрали в Москве – тогда без отопления остались десятки тысяч жителей российской столицы. В ноябре 2023 года пылало в Перми, а также на складах в Волгограде. В октябре вспыхнуло в Москве на предприятии, которое обеспечивало теплом полтора миллиона россиян.

Читайте также: