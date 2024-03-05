Атака на нефтебазу в Белгородской области: кто стоит за этим

За атакой по нефтебазу в Белгородской области стоит украинская разведка.

Об этом сообщил источник в ГУР МОУ.

По словам собеседника, удар по АО "Белгороднефтепродукт" нанес дрон украинского производства.

Утром 5 марта российские телеграмм-каналы сообщили, что около 9 часов утра в селе Долгой Белгородской области РФ раздался взрыв на нефтебазе и произошел пожар. По данным ТГ-каналов РФ, горели три резервуара. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о чрезвычайной ситуации в Губкинском городском округе.⠀