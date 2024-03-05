Атака на нафтобазу у Бєлгородській області: хто стоїть за цим

За атакою по нафтобазі у Бєлгородській області стоїть українська розвідка.

Про це Укрінформу повідомило джерело у ГУР МОУ.

За словами співрозмовника, удар по АТ "Бєлгороднєфтєпродукт" здійснив дрон українського виробництва.

Вранці 5 березня російські телеграм-канали повідомили, що близько 9 години ранку в селі Долге Бєлгородської області РФ пролунав вибух на нафтобазі і сталася пожежа. За даними тг-каналів РФ, горіли три резервуари. Бєлгородський губернатор В’ячеслав Гладков заявив про надзвичайну ситуацію в Губкінському міському окрузі.⠀