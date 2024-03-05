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Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала хорошие новости для Украины: будет ли это победа

Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала хорошие новости для Украины: будет ли это победа

Война в Украине / Фото: Associated Press

Таролог ответила, ожидать ли Украины победы.

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предсказала хорошие новости для Украины, однако она отметила, неизвестно, будет ли это победа.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову попросили предсказать последствия заявлений нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу кадровых изменений в армии.

Таролог ответила, что скоро возможны хорошие новости для Украины.

"Давайте так — две новости. Значит, скоро будут очень хорошие новости. Вторая — будет ли на этом окончательная победа и точка — большое сомнение", — считает победительница "Битвы экстрасенсов".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием о России.

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