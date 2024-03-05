Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала хорошие новости для Украины: будет ли это победа

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предсказала хорошие новости для Украины, однако она отметила, неизвестно, будет ли это победа.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову попросили предсказать последствия заявлений нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу кадровых изменений в армии.

Таролог ответила, что скоро возможны хорошие новости для Украины.

"Давайте так — две новости. Значит, скоро будут очень хорошие новости. Вторая — будет ли на этом окончательная победа и точка — большое сомнение", — считает победительница "Битвы экстрасенсов".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием о России.

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