Победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием о России: "Пусть так и будет"

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова спрогнозировала новые события в России. Она считает, что Ленина в мавзолее заменит другой "дедушка".

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

"Первое — мне кажется, что "дядя Ленин" скоро встанет и уйдет. Его место займет другой "дедушка". И — новая власть. Ждем, пусть так и будет", — сказала Яна Пасынкова.

Таролог отметила, что Юлия Навальная в России ничего не сможет поделать.

"Она не устроит, даст этому толчок и там дальше все пойдет", — сказала победительница "Битвы экстрасенсов".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" спрогнозировала, будут ли воевать войска НАТО за Украину.

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