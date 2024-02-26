Гороскоп любви на март 2024 года

Март принесет много сюрпризов и неожиданностей в сферу партнерства. Любые ситуации могут развиваться не так, как планировали. Перезагрузка любовных взаимоотношений в марте 2024 года, приведет к стабильности на долгий период времени.

Первая декада марта энергетически схожа с предыдущем месяцем, поэтому личная жизнь похожа на американские горки. Партнеры стремятся к независимости в отношениях, интеллектуальный интерес, а не романтика и страсть способствует сближению. На первое место ставятся дружба и уважение независимости в партнерстве. А ревность и болезненная привязанность не мешает развивать взаимоотношения.

С 12 марта начинается время мечтаний и сентиментальности. В период транзита планеты любви Венеры по знаку Рыбы творчества и жертвенности, рождаются тайны, запретные чувства и любовные романы. Люди с большей радостью готовы отрешаться от собственного эго и жить ради другого человека, забывая о себе.

23 марта Марс входит в знак Рыбы и еще больше активизирует чувственную сферу жизни. Люди влюбляются быстрее, легче и чаще, сознательно ищут любовных переживаний, а после "рвут свое сердце на куски". Чувственная и духовная составляющая жизни определяет мотивы людей, подталкивает к действиям.

Весенний коридор затмений начнется 25 марта в Весах – это знак взаимоотношений, который управляется Венерой. Поэтому последняя неделя месяца принесет глубокие трансформации в личную жизнь, которые могут сопровождаться страданиями, но также и внезапными откровениями, неожиданным поворотом событий в любовных отношениях.

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ОВЕН

Сдерживайте свое недовольство и раздражение, поскольку результат может быть шокирующим. Особенно это касается супружеских пар. Очередная претензия мужу или жене может обернуться грандиозным скандалом. Опирайтесь на мягкость и хитрость – это поможет добиться желаемого от партнера. Март – время очень ответственное для Овнов, приходится брать на себя большую ответственность и держать себя в рамках, несмотря на желание расслабиться и повеселиться.

ТЕЛЕЦ

Месяц насыщен событиями в любовной сфере. Совместное времяпрепровождение невероятно полезно, причем, не только для укрепления и гармонизации отношений. В это время могут посетить интересные идеи и приятные случайности, которые приведут к улучшению финансового положения для двоих. Однако следует остерегаться мошенничества и обманов, если романтические отношения начались недавно. У особо влюбчивых натур размывается реальность.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина месяца относительно спокойная, поэтому все самые важные вопросы стоит решить в этот период. Но в третьей декаде напряжение растет, партнеры чаще наблюдают неадекватное поведение друг друга, причем, совершенно необязательно чтобы второй человек в паре также родился под знаком Близнецы. Энергии много, однако контролировать ее будет сложно, поэтому лучшее, что вы можете сделать для сохранения отношений – заняться совместной физической работой или активным отдыхом.

РАК

В первой декаде в целом все хорошо в любовной сфере. Вторая половина марта добавит неудовлетворенности в отношениях, особенно семейным парам. В личной жизни легко принять желаемое за действительное. Если у вас были проблемы в личной жизни, будьте готовы к их развитию. Если же все хорошо – берегите свою любовь! В затменный период весьма вероятны трения во взаимоотношениях. Вспыльчивость и нетерпеливость приведет к затяжным ссорам.

ЛЕВ

Ваши интересы и желания против чувств и намерений партнера, ни к чему хорошему не приведут. Используйте оригинальность в общении, где-то уступайте любимому человеку и не будьте слишком строги с детьми. Поэтому погружение в семейные дела и совместное наведение красоты вокруг, поднимет настроение и поможет сближению с любимыми и близкими людьми. Этому действительно стоит уделить как можно времени, поскольку последняя неделя марта принесет кризисы в личную жизнь.

ДЕВА

Остерегайтесь обещаний в любви и верности на импульсе, особенно если вы в отношениях совсем недавно. Ваша чувственная сфера претерпевает сильные трансформации, риск расставаний достаточно велик. Если вы в официальном брачном союзе, не забывайте про взаимные обязанности, отдаваясь профессиональной сфере. Дети и родители также нуждаются в вашем внимании, обязательно выделяйте время для душевного общения с родными и дорогими сердцу людьми.

ВЕСЫ

Большое внимание к вам со стороны симпатичных представителей противоположного пола значительно повышает собственную самооценку и уверенность в своей уникальности. В третьей декаде марта чувства и эмоции будет сложно контролировать. Аккуратнее с действиями и покупками на эмоциях, старайтесь быть гибче. Это месяц с кармической подоплекой, лунное затмение 25 марта покажет, где были допущены ошибки в сфере любовных взаимоотношений.

СКОРПИОН

В марте у вас появляется прекрасная возможность уладить личные неприятности в личных взаимоотношениях. Самое главное иметь душевный настрой. Тогда возможно растопить самое холодное сердце. Первая половина марта дарит удачное стечение обстоятельств. Также обстоятельства благоприятны для дел семейных. Не упустите возможности наполнить свою жизнь любовью! Хорошо решать вопросы недвижимости, обращаться за поддержкой к родственникам.

СТРЕЛЕЦ

Путешествие с любимым человеком или семейный ужин обязателен, если необходимо укрепить или наладить психологическую атмосферу в парных взаимоотношениях. Чувства будут взвинчены, а эмоции накалены, но это только придаст страстности отношениям. Свои секреты о прошлых взаимоотношениях храните при себе, даже если партнер будет настойчиво рассказать о том, что было до вашей встречи. К концу месяца может накрыть тревожность. Вы будете склонны драматизировать события.

КОЗЕРОГ

Уверенности в себе предостаточно для активных и смелых шагов в любовной сфере. Месяц будет продуктивен для тех, кто умеет действовать спокойно и трансформировать внутреннее напряжение в творчество и страстные любовные встречи. Характер ваших личных взаимоотношений может осуждаться близкими людьми, поэтому не посвящайте родителей, братьев и сестер, детей, в свои чувственные дела. Последняя неделя марта будет сложная, велик риск разрыва отношений, если не укрепили их вначале месяца.

ВОДОЛЕЙ

Практически весь месяц вы взвинчены, с вами не просто строить партнерские отношения. Внутренняя энергия часто не находит выхода, что часто создает конфликт между желаниями и эмоциями. Любимый человек требует стабильности, однако вас тянет на поиск приключений, возникает желание скинуть оковы. Путешествия дарят вдохновение и творческий настрой. В конце месяца может случиться так, что близкий или любимый человек неприятно удивит или выставит вам миллион претензий.

РЫБЫ

В первой декаде марта склонны к капризам, настроены на придирки и ссоры. Поэтому романтические отношения находятся под угрозой. Вторая декада марта принесет значительно больше приятных эмоций, по сравнению с предыдущим периодом. Воодушевленные и одаренные вниманием противоположного пола, вы склонны питать большие надежды от этого месяца, но, к сожалению, коридор затмений, который начнется 25 марта, вряд ли позволит вашим мечтам осуществиться в ближайшее время.

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