Гороскоп кохання на березень 2024 року

Березень принесе багато сюрпризів та несподіванок у сферу партнерства. Будь-які ситуації можуть розвиватись не так, як планували. Перезавантаження любовних взаємин у березні 2024 року приведе до стабільності на довгий період часу.

Перша декада березня енергетично схожа на попередній місяць, тому особисте життя схоже на американські гірки. Партнери прагнуть незалежності у взаєминах, інтелектуальний інтерес, а не романтика і пристрасть сприяє зближенню. На перше місце ставляться дружба та повага до незалежності у партнерстві. А ревнощі та хвороблива прихильність не заважають розвивати взаємини.

Від 12 березня починається час мрій та сентиментальності. У період транзиту планети кохання Венери за знаком Риби творчості та жертовності, народжуються таємниці, заборонені почуття та любовні романи. Люди з більшою радістю готові відмовлятися від власного его і жити заради іншої людини, забуваючи про себе.

23 березня Марс входить у знак Риби і ще більше активізує чуттєву сферу життя. Люди закохуються швидше, легше і частіше, свідомо шукають любовних переживань, а потім рвуть своє серце на шматки. Чуттєвий та духовний складники життя визначають мотиви людей, підштовхують до дій.

Весняний коридор затемнень розпочнеться 25 березня у Терезах – це знак взаємин, який керується Венерою. Тому останній тиждень місяця принесе глибокі трансформації в особисте життя, які можуть супроводжуватися стражданнями, а також раптовими одкровеннями, несподіваним поворотом подій у любовних стосунках.

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ОВЕН

Стримуйте своє невдоволення та роздратування, оскільки результат може бути шокувальним. Особливо це стосується подружніх пар. Чергова претензія чоловікові чи дружині може призвести до грандіозного скандалу. Спирайтеся на м'якість і хитрість — це допоможе досягти бажаного від партнера. Березень – час дуже відповідальний для Овнів, доводиться брати на себе велику відповідальність і тримати себе у рамках, попри бажання розслабитися і повеселитися.

ТЕЛЕЦЬ

Місяць насичений подіями у любовній сфері. Спільне проведення часу неймовірно корисне, до того ж, не тільки для зміцнення і гармонізації взаємин. У цей час можуть відвідати цікаві ідеї та приємні випадковості, які призведуть до покращення фінансового стану для двох. Однак слід остерігатися шахрайства та ошуканств, якщо романтичні стосунки почалися нещодавно. У особливо закоханих натур розмивається реальність.

БЛИЗНЯТА

Перша половина місяця є відносно спокійною, тому всі найважливіші питання варто вирішити в цей період. Але в третій декаді напруженість зростає, партнери частіше спостерігають неадекватну поведінку одне одного, до того ж зовсім необов'язково щоб друга людина в парі також народилася під знаком Близнята. Енергії багато, проте контролювати її буде складно, тому найкраще, що ви можете зробити для збереження стосунків, – зайнятися спільною фізичною роботою чи активним відпочинком.

РАК

У першій декаді загалом усе гаразд у любовній сфері. Друга половина березня додасть незадоволеності у стосунках, особливо сімейним парам. В особистому житті легко прийняти бажане за дійсне. Якщо у вас були проблеми в особистому житті, будьте готові до їхнього розвитку. Якщо ж все добре – бережіть своє кохання! У затемнений період дуже можливі тертя у взаєминах. Запальність та нетерплячість призведуть до затяжних сварок.

ЛЕВ

Ваші інтереси та бажання проти почуттів та намірів партнера ні до чого доброго не приведуть. Використовуйте оригінальність у спілкуванні, десь поступайтеся коханій людині і не будьте надто суворі з дітьми. Тому занурення у сімейні справи та спільне наведення краси навколо, підніме настрій та допоможе зближенню з коханими та близькими людьми. Цьому справді варто приділити якомога більше часу, оскільки останній тиждень березня принесе кризи в особисте життя.

ДІВА

Остерігайтеся обіцянок у коханні та вірності на імпульсі, особливо якщо ви у відносинах зовсім недавно. Ваша чуттєва сфера зазнає сильних трансформацій, ризик розлучень досить великий. Якщо ви в офіційному шлюбному союзі, не забувайте про взаємні обов'язки, віддаючись професійній сфері. Діти та батьки також потребують вашої уваги, обов'язково виділяйте час для душевного спілкування з рідними та дорогими серцю людьми.

ТЕРЕЗИ

Велика увага до вас з боку симпатичних представників протилежної статі значно підвищує власну самооцінку та впевненість у своїй унікальності. У третій декаді березня почуття та емоції буде складно контролювати. Акуратніше з діями та покупками на емоціях, намагайтеся бути гнучкішими. Це місяць з кармічним підґрунтям, місячне затемнення 25 березня покаже, де було припущено помилок у сфері любовних взаємин.

СКОРПІОН

У березні у вас з'являється чудова можливість залагодити особисті неприємності в особистих взаєминах. Найголовніше – мати душевний настрій. Тоді можна розтопити найхолодніше серце. Перша половина березня дарує вдалий збіг обставин. Також обставини сприятливі для сімейних справ. Не проґавте можливості наповнити своє життя коханням! Добре вирішувати питання нерухомості, звертатись за підтримкою до родичів.

СТРІЛЕЦЬ

Подорож із коханою людиною або сімейна вечеря є обов'язковою, якщо необхідно зміцнити або налагодити психологічну атмосферу в парних взаєминах. Почуття будуть піднесені, а емоції розжарені, але це лише надасть пристрасті взаєминам. Свої секрети про минулі взаємини зберігайте при собі, навіть якщо партнер наполегливо розповістиме про те, що було до вашої зустрічі. До кінця місяця може накрити тривожність. Ви будете схильні драматизувати події.

КОЗОРІГ

Впевненості в собі достатньо для активних і сміливих кроків у сфері кохання. Місяць буде продуктивним для тих, хто вміє діяти спокійно і трансформувати внутрішню напруженість у творчість та пристрасні любовні зустрічі. Характер ваших особистих взаємин може засуджуватися близькими людьми, тому не посвячуйте батьків, братів і сестер, дітей у свої чуттєві справи. Останній тиждень березня буде складним, великий ризик розриву стосунків, якщо не зміцнили їх на початку місяця.

ВОДОЛІЙ

Практично весь місяць ви збуджені, з вами непросто будувати партнерські стосунки. Внутрішня енергія часто не знаходить виходу, що створює конфлікт між бажаннями і емоціями. Кохана людина вимагає стабільності, проте вас тягне на пошук пригод, виникає бажання скинути пута. Подорожі дарують натхнення та творчий настрій. Наприкінці місяця може статися так, що близька чи кохана людина неприємно здивує чи виставить мільйон претензій.

РИБИ

У першій декаді березня ви схильні до примх, налаштовані на причіпки та сварки. Тому романтичні стосунки перебувають під загрозою. Друга декада березня принесе значно більше приємних емоцій порівняно з попереднім періодом. Натхненні та обдаровані увагою протилежної статі ви схильні плекати великі надії від цього місяця, але, на жаль, коридор затемнень, який розпочнеться 25 березня, навряд чи дозволить вашим мріям здійснитися найближчим часом.

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