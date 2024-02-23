Фінансовий гороскоп на березень 2024 року

Відновлювальні тенденції у фінансовій сфері, які розгорнуться протягом березня, прискорять уже раніше запущені процеси, але через певну кризу, яка є вірогідною у другій декаді місяця.

Перші дві декади березня досить напружені, сповнені непередбачуваних обставин, тож прориву на матеріальному фронті не передбачається. Незважаючи на вдалий перебіг справ у професійній сфері, з грошима не все так добре. Але після весняного рівнодення, яке відбудеться 20 березня, енергетичне тло стабілізується.

Не варто будувати жодних грандіозних планів на березень, оскільки після кардинальної точки року багато що з того, що зараз важливо, відійде на другий план і навпаки. До 20 березня Сонце переміщується за знаком Риб — останній, 12-й знак зодіаку. Ці дні більше підходять для завершення проєктів, звільнення, закриття бізнесу.

20 березня о 05:06 за київським часом Сонце перетинає першу кардинальну точку року – входить у знак Овна, перший знак зодіакального кола. І від цього моменту з'являються нові ідеї, які легше та швидше втілюються у реальність. Починання третьої декади березня будуть успішним, а матеріальний результат задовольняє, якщо врахувати всі деталі і добре підготуватися в першій половині місяця.

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ОВЕН

З одного боку, без грошей сидіти не доведеться, а з іншого – витрати почнуть перевищувати всі прибутки. Можливі значні витрати на сім'ю, маленьких дітей та побутові потреби. Збережіть ресурси — вони скоро знадобляться. Підозрілість і недовірливість до партнерів має під собою серйозні підстави. Добре поринути в інтелектуальну, дослідницьку діяльність, навчання. Великі покупки, інвестування у різні проєкти, краще відкласти до третьої декади березня.

ТЕЛЕЦЬ

У фінансовому плані цей місяць є досить сприятливим. Гроші будуть надходити справно, а в декого навіть збільшиться дохід. Але акуратніше з витратами, оскільки закупи, скоєні в березні, найімовірніше, виявляться марними. Створюйте базу, накопичуйте гроші для успішного старту наприкінці березня. Також, добрий час, щоб внести щось нове у свою роботу, додати креативу до проєктів. Якщо вам набридла справа, яка ще недавно тішила і приносила дохід, ставте крапку та починайте новий професійний цикл.

БЛИЗНЯТА

Фінансова ситуація загалом буде стабільною, доходи незначно збільшаться, а витрат стане менше. Не чіпляйтесь за звичний розпорядок робочих буднів — березень сповнений сюрпризів як зі знаком "+", так і "-". Не забувайте виявляти фантазію та творчий підхід – це найкраще вплине на ваше матеріальне становище. У третій декаді березня у вашому полі зору з'являться цікаві люди, співпраця з якими дозволить вивести ваш бізнес на новий рівень.

РАК

У фінансовому сенсі березень – один із найскладніших місяців року. Якщо ви будете скромні у своїх бажаннях, то вам на все вистачить і ще трохи лишиться. У важкі моменти можете розраховувати на допомогу батьків, старших членів сім'ї чи когось із близьких людей. Не засмучуйтесь, якщо ваші послуги чи ваш товар не приваблює бажану кількість покупців. Усім складно у березні – зачекайте трохи, подумайте, що можна покращити, щоб стати помітнішим на ринку праці.

ЛЕВ

Березень можна назвати стабільним – гроші надходять регулярно, хоча суми досить скромні. І справа не в низьких доходах, а у витратах, що перевершують своїми розмірами прибуток. Намагайтеся бути гнучкішими з колегами, намагайтеся підлаштуватися під ситуацію. Якщо навалиться купа справ і ви не встигатимете, попросіть партнерів розділити з вами обов'язки. Як би ви не намагалися – всіх грошей не заробите, тож бережіть своє здоров'я, більше відпочивайте. Третя декада березня вимагатиме від вас активних кроків у професії.

ДІВА

У фінансовому плані місяць дуже непоганий. Витрати досить високі, але відкладення невеликих сум допоможе почуватися впевненіше у завтрашньому дні. Важливих справ у фінансовій сфері не плануйте до 20 березня. Сил може не вистачати, натомість амбіцій достатньо, але їх реалізацію залиште на другу половину місяця. У першій половині березня більше усамітнюйтеся та думайте над планами на весну 2024 року. Впустіть у своє життя вітер змін, шукайте нові хобі, позбавляйтеся мотлоху і безперспективних ділових відносин.

ТЕРЕЗИ

Якщо ви відкриті всьому новому та незвіданому, будьте впевнені, що Всесвіт піде вам назустріч і винагородить за старання. Березень сприятливий для кардинальних змін у професійній сфері, аж до повної переорієнтації. Ваші сміливі рішення щодо бізнесу та роботи принесуть хороший матеріальний результат. Звертайте увагу на модні тенденції, запити суспільства та не бійтеся експериментувати. Весняне рівнодення 20 березня і найближчі дні після нього запам'ятається значними подіями.

СКОРПІОН

Багато представників цього знака переживають фінансову кризу більшою мірою через те, що поки що не прийняли нову реальність. Співробітництво приноситиме вигоду, якщо відійти від звичних методів роботи. Спробуйте себе у творчості, оновіть офісну техніку — не залишайтеся в тій же точці і в тому ж положенні, що були до весни 2024 року. Дуже добре влаштовувати "мозкові штурми" разом з друзями та однодумцями. Найкращі ідеї можуть прийти до вас саме завдяки такому спілкуванню.

СТРІЛЕЦЬ

Березень підходить для пошуку ділових партнерів, з якими ви знайомі, але раніше не співпрацювали. Сприятливими є відрядження, прояв ініціативи у створенні нових альянсів. Подивіться на невирішені ситуації чи фінансові втрати під іншим кутом. Вам може спасти на думку дуже незвичайне та оригінальне рішення. Хочете почати вести свій блог, але ніяк не вистачає ідей та сміливості? Починайте це у третій декаді березня – у будь-яку справу головне зробити перший крок, а далі увійдете в потік.

КОЗОРІГ

Достаток багато в чому залежить від того, наскільки ви є соціально активними. Вас мають бачити та чути люди – у цьому запорука успіху. Березень підходить для яскравого самовираження та прояву власної унікальності – нові технології у цьому допоможуть. Не заощаджуйте на інструментах, сучасних ґаджетах — з ним можна чудово стартанути в третій декаді березня. Почніть нову справу у новому астрологічному періоді, який відкриває Весняне рівнодення – у вас чудові перспективи!

ВОДОЛІЙ

Дозуйте роботу, не треба брати понад те, що можете зробити, інакше відчуєте виснаження життєвих сил. Втома та відсутність нормального сну не сприяє матеріальному зростанню. Шукайте неформальні контакти з потенційними іноземними партнерами, реєструйте дочірнє підприємство у іншому місті чи країні. Можливості для фінансового зростання є, але потрібно розширювати свій бізнес, запускати рекламні кампанії. Якщо зробите все це у березні, перші високі доходи отримаєте вже наступного місяця.

РИБИ

Підхожий час для того, щоб роздати борги або нагадати про повернення позики. Примхи через миттєві бажання можуть зіпсувати фінансове становище. Добре завершувати поточні справи, згадати про те, що колись не вдалося, і поставити у плани на найближчий час. Швидке просування ваших проєктів відбудеться до кінця березня. З мінусів можна зіткнутися з проблемою вибору. Місяць підходить для виходу із пропозиціями про співпрацю, зокрема з іноземними партнерами.

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